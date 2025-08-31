ABD’li Milyarder Elon Musk AfD’ye Destek Verdi

DÜNYA ZENGİNLERİ ARASINDA YER ALAN MÜSLER’IN AÇIKLAMALARI

ABD’li milyarder Elon Musk, dünya zenginleri arasında önemli bir yer tutuyor. Almanya’daki seçimlere yeniden müdahil olan Musk, 4 Eylül’de gerçekleştirilecek olan Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletindeki yerel seçimler öncesi, aşırı sağ popülist Almanya için Alternatif Partisi (AfD)’ne tekrar destek veriyor. Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Köln’de imzalanan “Fairness Anlaşması”na atıfta bulunarak, “Ya Almanya AfD’yi seçer ya da Almanya’nın sonu gelir” sözlerini dile getiriyor.

Musk’ın tutumu, mevcut siyasi atmosferde dikkat çekiyor. “Fairness Anlaşması”na göre, aralarında AfD’nin yer almadığı 7 parti, seçim kampanyalarında göçmenler hakkında olumsuz söylem kullanılmaması konusunda uzlaşmaya varmış. Ancak AfD, bu sürece katılmamış durumda. Musk, şubat ayında yapılan erken genel seçimler öncesinde de benzer bir açıklama yaparak, “Almanya’yı ancak AfD kurtarabilir” demiş ve bu beyanatı sonrası Alman kamuoyunda yoğun eleştiriler almıştı.

AFD’NİN SEÇİM PERFORMANSI

Yapılan önceki NRW seçimlerinde, AfD’nin oy oranı özellikle Gelsenkirchen ve Duisburg gibi şehirlerde yüzde 24,6 artış göstererek, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) önüne geçmeyi başarmıştı. Bu durum, Musk’ın destek açıklamalarının arka planındaki etkileri merak konusu haline getiriyor.