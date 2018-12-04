ABD’den Kaşıkçı açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri’nden Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama geldi.

ABD’li Senatör Lindsey Graham, Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi yönetiminin sorumlu olduğunu belirterek, Trump yönetimini eleştirdi.

ABD’li Senatör Lindsey Graham, Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yayımladığı yazısında, Kaşıkçı cinayetinden dolayı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı eleştirdi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayetinden Suudi yönetimini sorumlu tutan Senatör Lindsey Graham, “Suudi yönetiminin, Cemal Kaşıkçı’yı öldürmesi, Yemen’de savaş açması, Katar’a yönelik ambargosu ve Lübnan başbakanını istifa ettirmeye yönelik zorlaması, akla ziyan kibrini ve uluslararası normları önemsemediği gösteriyor” dedi.

“ABD, PRENSİPLERİNE SADIK KALMALI”

Graham yazısında, “Eğer Suudi prensi Selman bu eylemleri, Orta Doğu’ya istikrar getirmesinin göstergesi ise ben düzeni bozacak davranışlar nasıl olur merak ediyorum” ifadesini kullandı. Senatör Graham, ittifakların sürdürülmesi için güç veya prensipler arasında bir seçim yapılması gerektiğinin yanlış olduğunu söyleyerek, ABD’nin gücünün ve prensiplerinin uluslararası normlara bağlı olduğunu duyurdu.

“HÜKUMET KÖR GİBİ DAVRANIYOR”

ABD’li Senatör, “Bin Selman temize çıkarılırsa diğer zalimlerin muhaliflerini temizlemelerine yol açacaktır” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’a yakın olduğu bilinen Senatör Graham, Trump ve yönetiminin Prens Muhammed bin Selman’ı ve onun davranışlarını savunmalarını da eleştirerek, Prens Selman’ın Kaşıkçı’nın cinayetten sorumlu olduğunu inkar etmenin kasti bir körlük olduğunu söyledi.

TRT