ABD: Suudi Prens görevden alınsın

Amerika Birleşik Devletleri senatörleriden Graham, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Prensin görevden alınması gerektiğini savundu.

ABD’nin Güney Carolina senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez ve New Hampshire senatörü Jeanne Shaheen’in de aralarında bulunduğu bir grup senatör Yemen’deki operasyonlar ve Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistan’a yaptırım uygulamayı öngören yasa tasarısına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

TRT