ABD’li Turist, Yasak Adada Tutuklandı

HİNDİSTAN’DA GİZLİ KABİLEYE YOLCULUK

Hindistan, Andaman Adaları – Kuzey Sentinel Adası’nda tamamen izole yaşam süren kabileye “hediye” bırakmak amacıyla bölgeye giden 24 yaşındaki ABD vatandaşı Mykhailo Viktorovych Polyakov, Pazartesi günü yetkililer tarafından tutuklandı. Edinilen bilgilere göre Polyakov, 26 Mart’ta Andaman Adaları’na geldi ve kendi hazırladığı tekne ile 29 Mart sabahı yasaklı Kuzey Sentinel Adası’na doğru yola çıktı. GPS kullanarak 40 kilometrelik mesafeyi aşan Polyakov, sabah saat 10:00 civarında adaya ulaştı.

KABİLAGE HEDİYELER VE GÖRÜNTÜLER

Soruşturma dosyasına göre, Polyakov adada yalnızca beş dakika kaldı ve bu süre zarfında kabile için “hediye” olarak bir kutu kola ile bir hindistan cevizi bıraktı. Aynı zamanda bölgeden örnekler toplayarak GoPro kamerası ile görüntüler kaydetti. Ancak adadan dönerken durumu fark eden yerel balıkçılar, olayı polise bildirerek Polyakov’un tutuklanmasına sebep oldu. Tutuklanan kişinin teknesi, motoru ve kamerasına el kondu.

TEHLİKELİ EYLEM VE YERLİ HAKLARI

Yerli hakları örgütü Survival International’ın direktörü Caroline Pearce, “Bu kişinin eylemleri son derece tehlikeli. Sentinelese kabilesi modern dünyanın hastalıklarına karşı hiçbir bağışıklığa sahip değil. Grip veya kızamık gibi bizim için basit hastalıklar tüm kabileyi yok edebilir,” diye belirtti. Polis, Polyakov’un daha önce de iki kez aynı bölgeye gitmeye çalıştığını ve Ocak ayında başka bir yerli kabilenin yasak görüntülerini çektiğini aktardı.

KUZEY SENTINEL ADASI’NIN YASAKLARI

Kuzey Sentinel Adası, dış dünya ile temas kurmayı reddeden ve yaklaşık 150 üyesi olduğu tahmin edilen Sentinelese kabilesini korumak amacıyla Hint hükümeti tarafından tamamen yasaklı bölge ilan edilmiştir. 2018 yılında Amerikalı misyoner John Chau, kabile üyeleri tarafından öldürülmüş olup, ABD Büyükelçiliği ve Hindistan Dışişleri Bakanlığı olay hakkında bilgilendirilmiştir. Polyakov’un sorgulama süreci devam ediyor.