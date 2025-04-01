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ABD’li Üç Askerin Cansız Bedeni Bulundu

ASKERLERİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı, yaptığı açıklamada geçen hafta kaybolan dört ABD askerinden üçünün cansız bedenlerinin Litvanya’nın Svencionys ilçesinde, Pabrade eğitim sahasındaki bir bataklıkta bulunduğunu duyuruyor. Kaybolan askerlerden dördüncüsü içinse henüz bir bilgi elde edilemiyor.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili detaylı araştırmalar sürüyor. Askerlerin kaybolmasının ardından yapılan operasyonlar sonucunda meydana gelen bu gelişmeler, durumu daha da ciddileştiriyor.

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