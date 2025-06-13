Dünya

ABD’li Uçak Pistten Çıktı

abd-li-ucak-pistten-cikti

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Hindistan’da gerçekleşen uçak kazasının ardından Amerika’da da büyük bir tehlike atlatıldı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Chicago’dan hareket eden Airbus A220 tipi yolcu uçağının, Massachusetts eyaletinin başkenti olan Boston’daki Logan Uluslararası Havalimanı’na iniş sırasında kayarak asfalt pistin dışına çıktığını ve çimlik alanda durduğunu bildirdi.

YOLCULAR GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ

Havalimanı yetkilileri, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını ve tüm yolcuların uçağın merdivenlerinden güvenli bir şekilde indirilerek otobüslerle terminale taşındığını açıkladı.

UÇAK SEFERLERİ GEÇİKME YAŞADI

FAA temsilcileri, Boston’dan kalkan uçakların bu olay nedeniyle yaklaşık 30 dakika rötar yaptığını belirtti. Bu durum, yolcular arasında kısa süreli rahatsızlıklara neden olsa da, genel olarak herkesin güvenliği ön plandaydı.

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