Haberler

ABD’li Vatandaşlar İçin Tahliye Çalışmaları Devam Ediyor

TAHLİYE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırıları sebebiyle İsrail’den ayrılmayı planlayan ABD vatandaşları için yürütülen tahliye çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Huckabee, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, büyükelçiliğin bu vatandaşlar için tahliye uçuşları ile yolcu gemisi seferleri organize etmekte olduğunu vurguladı.

KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLADI

Huckabee, tahliye işlemleri için kayıt süreçlerinin başladığını duyurdu. İsrail’den ayrılmak isteyen ABD vatandaşlarının bu fırsattan yararlanması gerektiğini belirtti. Bu gelişmeler, bölgedeki güvenlik durumunun ciddiyetine dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail İle İran Arasındaki Çatışmalar Devam Ediyor

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları sürerken, iki ülke arasındaki çatışma tırmanıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, durumu görüşmek üzere acil toplantı yapacak.
Haberler

Kütahya’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Kütahya'daki tahta palet atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Atölye tamamen hasar gördü fakat olayda can kaybı yaşanmadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.