ABD’li Vatandaşlar İçin Tahliye Çalışmaları Devam Ediyor

TAHLİYE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırıları sebebiyle İsrail’den ayrılmayı planlayan ABD vatandaşları için yürütülen tahliye çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Huckabee, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, büyükelçiliğin bu vatandaşlar için tahliye uçuşları ile yolcu gemisi seferleri organize etmekte olduğunu vurguladı.

KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLADI

Huckabee, tahliye işlemleri için kayıt süreçlerinin başladığını duyurdu. İsrail’den ayrılmak isteyen ABD vatandaşlarının bu fırsattan yararlanması gerektiğini belirtti. Bu gelişmeler, bölgedeki güvenlik durumunun ciddiyetine dikkat çekiyor.