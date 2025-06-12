ABD’li Yargıç, Halil’in Sınır Dışı Olmayacağına Karar Verdi

ABD’DE FİLİSTİNLİ AKTİVİSTİ KORUYAN HÜKÜM

ABD’de bir federal yargıç, Filistin’e destek gösterilerine öncülük eden Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil’in, Başkan Trump yönetimi tarafından sağlanan belgelere dayanarak sınır dışı edilemeyeceğine karar verdi. Halil, mart ayından bu yana Louisiana eyaletindeki ICE tesisinde tutuluyordu.

YARGIÇTAN AÇIKLAMALAR

Newark Federal Mahkemesi Hakimi Michael Farbiarz, Halil’in sınır dışı edilemeyeceği ya da gözaltına alınamayacağı yönünde bir hüküm verdi. Yargıç Farbiarz, “Mahkeme, Halil’in kariyeri ve itibarının zarar gördüğünü, ifade özgürlüğünün kısıtlandığını ve bunun telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurduğunu tespit etti” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETE ZAMAN TANINDI

Farbiarz, kararıyla ilgili olarak hükümete yanıt vermesi için cuma günü saat 09.30’a kadar süre tanıdığını ve bu nedenle kararın hemen yürürlüğe girmeyeceğini belirtti.