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ABd Maç Hakem Ve Kadrolar Açıklandı

HAKEM VE KADRO BİLGİLERİ

Kuzey Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın ABD kampında, Meksika ile gerçekleşecek hazırlık maçında görev alacak hakemler ve takım kadroları belirlendi. Maç, Kenan Statı’nda oynanacak. Hakem triosu Moeth Gaymes, Denroy Barker ve Ryan Graves’tan oluşuyor. Bu isimler, Saint Vincent ve Grenadinler’den geliyor.

TARAFLARIN KADROLARI

Meksika takımının oyuncu kadrosu ise şöyle: Malagon, Sanchez, Montes, Reyes, Gallardo, Alvarez, Ruiz, Pineda, Quinones, Sepulveda ve Vega.

Türkiye’nin kadrosu ise şu oyunculardan oluşuyor: Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız.

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