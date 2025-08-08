Dünya

ABD Maduro Ödülünü Artırdı

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun “başına” koyduğu ödülü artırdığını açıkladı. Bondi, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, Maduro’yu Tren de Aragua ve Sinaloa gibi uyuşturucu kartelleri ile terörist organizasyonlarla iş birliği yapmakla suçladı. Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Maduro hakkında bilgi sağlayanlara 25 milyon dolarlık ödül teklif ediyordu.

ÖDÜL MİKTARI ARTIRILDI

“Maduro’nun adaletten kaçamayacağını ve işlediği iğrenç suçların hesabını vereceğini” belirten Bondi’nin açıklamasına göre, Donald Trump yönetimi bu ödülü 50 milyon dolara çıkardı. ABD’nin bu hamlesine Venezuela’dan henüz bir yanıt gelmedi.

