Abd, Mahmud Abbas’a Vize Verilmiyor!

ABD’NİN VİZE İPTAL KARARI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yaklaşık 80 Filistinli yetkilinin vizelerinin iptal edildiğini açıkladı. Bu karar, eylül ayında New York’ta gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumuna katılmayı planlayan Filistin heyetinin fiilen katılımını engellemiş oldu.

BARİŞÇI TUTUMUN OLUMSUZ ETKİSİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iptal edilen vizelerin arkasındaki motivasyonu şöyle ifade etti: “Varsayımsal bir Filistin devletinin tek taraflı tanınmasını talep ediyorlar ve bu tutum barış sürecine zarar veriyor.” Rubio’nun talimatıyla, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi (PA) üyeleri için yeni vize verilmesi ve mevcut vizelerin iptali kararı alındı.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRILIK İDDİALARI

Filistin Devlet Başkanlığı Ofisi, bu iptal kararını “BM Genel Merkezi Anlaşması’na ve uluslararası hukuka açıkça aykırı” olarak değerlendirdi. Açıklamalarda, Filistin’in BM’de gözlemci üye statüsüne sahip olduğu belirtilerek, ABD’ye bu kararı geri alma çağrısı yapıldı.

BM GENEL KURULU’NDA TANINMA BEKLENTİSİ

Bu yılki BM Genel Kurulu’nda, Fransa dahil bazı ülkelerin Filistin’i resmen tanıması bekleniyor. Filistin’in BM Büyükelçisi Riyad Mansour, Abbas’ın heyet başkanı olarak toplantıya katılacağını daha önce duyurmuştu. Ancak yaşanan son gelişmeler, bu katılımın artık mümkün görünmediğini ortaya koyuyor.