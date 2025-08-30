ABD, Mahmud Abbas’a Vize Vermez!

ABD DİŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN VİZE İPTALİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile birlikte yaklaşık 80 Filistinli yetkilinin vizelerini iptal ettiğini açıkladı. Bu adım, eylül ayında New York’ta gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumuna katılmayı planlayan Filistin heyetinin katılımını fiilen engelliyor.

BARİŞ ÇABALARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iptal edilen vizelere ilişkin olarak, söz konusu kişilerin “varsayımsal bir Filistin devletinin tek taraflı tanınmasını” talep ettiklerini belirterek, bu durumun barış sürecine olumsuz etki yaptığını savundu. Rubio’nun talimatıyla Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi (PA) üyelerine yeni vize verilmemesi ve mevcut vizelerin iptali kararı alındı.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRILIK İDDİASI

Filistin Devlet Başkanlığı Ofisi, bu kararı “BM Genel Merkezi Anlaşması’na ve uluslararası hukuka açıkça aykırı” olarak değerlendirdi. Yapılan açıklamada, Filistin’in BM’deki gözlemci üye statüsüne sahip olduğu hatırlatılarak, ABD’ye kararından vazgeçmesi çağrısında bulunuldu.

BM GENEL KURULU’NDA TANINMA GÜNDEMİ

Bu yılki BM Genel Kurulu’nda, Fransa gibi bazı ülkelerin Filistin’i resmen tanıması bekleniyor. Filistin’in BM Büyükelçisi Riyad Mansour, Mahmud Abbas’ın heyet başkanı olarak toplantıya katılacağını daha önce ifade etmişti. Ancak yaşanan son gelişmeler, bu katılımın gerçekleşmesini zorlaştırıyor.