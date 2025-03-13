ABD Maslahatgüzarı Anadolu Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDEN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NE ZİYARET

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’i makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, “iki ülke arasındaki eğitim iş birlikleri ve üniversiteler arası akademik ilişkiler” üzerine bilgi alışverişi yapıldı. Ziyaret, rektörlük makamında gerçekleşti ve iki taraf arasında önemli konular ele alındı.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NE SANAT ZİYARETİ

Görüşmenin ardından Maslahatgüzar Goldman, Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi’ni ziyaret etti. Rektör Adıgüzel ile birlikte müzedeki eserleri inceleyen Goldman, Anadolu Üniversitesi’nin sanata ve kültüre verdiği önemi “takdirle” karşıladığını aktardı. Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.