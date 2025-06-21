Abd Medyası, B-2 Uçaklarının Guam’a Yöneldiğini İddia Etti

İRAN’A YÖNELİK AMERİKAN B-2 BOMBARDIMAN UÇAKLARI HAREKETE GEÇTİ

ABD medyası, İran’ın yer altındaki Fordow Nükleer Tesisi’ni yok edebilecek yeteneklere sahip B-2 bombardıman uçaklarının Guam Adası’ndaki askeri üsse doğru yola çıktığını öne sürdü. İsrail ile İran arasındaki çatışmalar devam ederken, ABD’nin bu durumla ilgili katılım durumu üzerine gerilimler de artış gösteriyor.

UÇAKLAR WHITEMAN HAVA ÜSSÜ’NDEN KALKTI

İki Amerikalı savunma yetkilisine dayandırılan habere göre, B-2 bombardıman uçaklarının Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Üssü’nden havalanarak Guam’a ilerlediği belirtildi. Uçakların ilk kalkışlarının ardından yakıt ikmali yaptığı ve bu durumun uçakların tam dolu yakıt tankları ile kalkamadığını gösterdiği ifade edildi.

SİGARA DELİCİ BOMBALAR TAŞIYABİLİYOR

B-2 bombardıman uçaklarının, yaklaşık 13 bin 600 kilogramlık sığınak delici bombaları taşıma yeteneğine sahip olduğu biliniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü İran’a yönelik askeri harekât konusunda kararını “önümüzdeki iki hafta içinde” vereceğini aktardı.