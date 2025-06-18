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Abd Merkez Bankası Faiz Oranını Sabit Tuttu

POLİTİKA FAİZİ SABİT KALDI

ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında tutmaya devam ediyor. Banka, bu kararın oy birliğiyle alındığını açıkladı. Açıklamada, bankanın hedeflerini desteklemek için federal fon oranı hedef aralığının bu seviyede sabit bırakıldığı ifade edildi.

EKONOMİK GÖRÜNÜMDE BELİRSİZLİK SÜREKLİLİĞİ

Federal Açık Piyasa Komitesi, uzun vadeli hedefleri arasında maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon seviyesini korumayı amaçladığını belirtiyor. Yapılan açıklamada, “Ekonomik görünüme dair belirsizlik azaldı ancak hala yüksek seviyede seyrediyor” deniyor. Bu durum, ekonomideki istikrarı koruma çabalarını sürdürdüğünü gösteriyor.

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