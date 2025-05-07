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Abd Merkez Bankası Faizi Sabit Kaldı

POLİTİKA FAİZİ DEĞİŞMEDİ

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentilerin doğrultusunda değiştirmedi ve yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutuyor. Bu karar, ekonomik koşullar ve enflasyon üzerindeki etkileri üzerinde durarak alındı.

ENFLASYON HATALI OLDU

Fed’in bu kararı, enflasyonun kontrol altına alınması için gereken adımların atıldığını gösteriyor. Ekonomik büyümenin seyrini göz önünde bulundurarak, faiz oranlarının mevcut seviyede kalması, piyasalarda bir süre daha stabil bir ortam sağlayabilir.

GELECEK POLİTİKALAR

Önümüzdeki dönemde, Fed’in alacağı yeni kararların, ekonomik verilere bağlı olarak şekilleneceği öngörülüyor. Faiz oranlarının değişmesi, ekonomik dengeleri etkileyebileceği için, yatırımcılar ve uluslararası piyasa oyuncuları gelişmeleri yakından izliyor.

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