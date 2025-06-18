Abd Merkez Bankası Faizi Sabit Tutmuştu

FAİZ KARARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

ABD Merkez Bankası, politika faizini dördüncü kez 4.50 seviyesinde sabit bırakmayı tercih etti. 2025’in dördüncü faiz kararını açıklayan bankanın Açık Piyasa Komitesi (FOMC), piyasaların beklentilerine uygun şekilde, faiz oranını 4.25-4.50 aralığında korumaya devam etti. Geçtiğimiz yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık indirim yapan FOMC, eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025 yılı içinde şu ana kadar gerçekleşen tüm toplantılarda faizleri sabit tutmayı seçti. Böylece Fed, dört toplantıda art arda faiz oranlarını değiştirmedi.

TRUMP’IN ELEŞTİRLERİ

Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte, Fed’in faiz kararı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Trump, Fed Başkanı Powell’a yönelik eleştirilerini dile getirdi. Trump, “Açıkçası, Fed’de aptal biri var. Muhtemelen bugün faiz indirimi yapmayacak.” ifadelerini kullandı. Avrupa’nın faiz indirimine gittiği bir süreçte ABD’nin hiç faiz indirmediğine dikkat çeken Trump, Powell’ı “siyasi” olmakla ve ülkeye büyük bir maddi kayıp yaşatmakla suçladı. Powell’ın “kötü bir iş çıkardığını” belirten Trump, faiz oranlarının düşmesini istediğini yineledi.

ENFLASYON HAKKINDA GÖRÜŞLER

Trump, Powell’ın enflasyondan endişe ettiğini anladığını ifade etse de enflasyonun olmayacağına inandığını dile getirdi. Ayrıca, “Kendimi Fed’e atamama izin var mı? Bu insanlardan çok daha iyi iş yaparım.” şeklinde konuşarak, kendi yönetimi altındaki potansiyelini vurguladı.