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Abd Merkez Bankası Faizi Sabit Tuttu

FAİZ ORANLARI SABİT KALDI

ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında tutma kararı aldı. Fed’den yapılan açıklamada, bu kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi. Bankanın hedeflerine ulaşmak için federal fon oranının yüzde 4,25-4,50 seviyesinde sabit bırakıldığı ifade edildi.

İSTİHDAM VE ENFLASYON HEDEFİ

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC), uzun vadede maksimum istihdamı ve enflasyon hedefi olarak yüzde 2 oranını sürdürmeyi amaçladığı vurgulandı. Ayrıca, “Ekonomik görünüme dair belirsizlik azaldı ancak hala yüksek seviyede seyrediyor” denildi.

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