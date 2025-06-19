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ABD Merkez Bankası Faizi Sabit Tuttu

ABD MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

ABD Merkez Bankası, politika faizini dördüncü kez 4.50 seviyesinde sabit tutuyor. Fed, 2025’in dördüncü faiz kararını duyurdu. Açık Piyasa Komitesi (FOMC), piyasalardaki beklentilere uygun olarak, politika faizini 4.25-4.50 aralığında sabit bırakma kararı aldı. Geçtiğimiz yılın kasım ve aralık aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC, eylül ayında 50 baz puan düşürmüştü. 2025 yılındaki tüm toplantılarda ise faizi sabit tutmayı tercih etti. Böylelikle Fed, dört toplantı üst üste faizi sabit tutmuş oldu.

TRUMP’IN FED’E YORUMLARI

Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte Trump, Fed’in faiz kararı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Fed Başkanı Powell’a yönelik eleştirilerini dile getiren Trump, “Açıkçası, Fed’de aptal biri var. Muhtemelen bugün faiz indirimi yapmayacak.” sözlerini kullandı. Avrupa’nın faiz indirimine gitmesine rağmen ABD’nin faiz indirmediğini belirten Trump, Powell’ı “siyasi” olmakla ve ülkeye büyük bir maddi kayıp yaşatmakla suçladı. Trump, Powell’ın “kötü bir iş çıkardığını” ifade ederek, faiz oranlarının düşmesini istediğini yineledi. Ayrıca, “Kendimi Fed’e atamama izin var mı? Bu insanlardan çok daha iyi iş yaparım.” diyerek Powell’a yönelik eleştirilerini sürdürdü. Enflasyondan endişe etmesini anladığını belirten Trump, ancak enflasyonun olmayacağını düşündüğünü de kaydetti.

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