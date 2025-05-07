ABD Merkez Bankası Faizi Sabit Tuttu

FAİZ POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

ABD Merkez Bankası, politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmayarak oranı yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tutuyor. Amerikan Merkez Bankası (Fed), 6-7 Mayıs 2025 tarihine ilişkin faiz kararını kamuoyuna duyurdu. Fed, mevcut durumda faizleri yüzde 4.25-4.50 aralığında muhafaza ediyor.

EKONOMİK BELİRSİZLİKLER ARTIYOR

Fed, ekonomik görünümdeki belirsizliklerin yükseldiğini vurguluyor ve artan işsizlik riski konusunda uyarıda bulunuyor. Faizi sabit bırakan Amerikan Merkez Bankası şu ifadeleri kullanıyor: “Kurul, hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır.” Bu bağlamda, kurulun değerlendirmelerine işgücü piyasası koşulları, enflasyon baskıları, enflasyon beklentileri ve finansal ile uluslararası gelişmeler gibi geniş bir bilgi yelpazesi dahil ediliyor.