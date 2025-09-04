Abd Merkez Bankası, Kripto Para Teknolojilerine Yaklaşıyor

ABD MERKEZ BANKASI KRİPTO PARA TEKNOLOJİLERİNE YAKLAŞIMINI DEĞİŞTİRİYOR

ABD Merkez Bankası, uzun yıllar mesafeli durduğu kripto para teknolojilerine yönelik tutumunu yeniden şekillendiriyor. 21 Ekim’de yapılacak “ödeme yeniliği” konferansı, stablecoin iş modellerinden tokenizasyon uygulamalarına kadar geniş bir konu yelpazesini ele alacak. Fed yetkilisi Christopher Waller, yeni teknolojilerin sunduğu fırsatları ve karşılaşabileceği zorlukları incelemeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtiyor.

FED’İN KRİPTO PARA SEKTÖRÜNE BAKIŞI DEĞİŞİYOR

Trump yönetimi döneminde Fed’in kripto para sektörüne yönelik yaklaşımında önemli değişiklikler gerçekleşti. Bu yıl Nisan ayında Fed, bankaları kripto faaliyetlerinden caydıran rehberliği geri çekti. Ayrıca, kripto faaliyetlerine katılan bankaları denetleyen program da sona erdirildi.

KONFERANSTA YENİ FİNANSAL TRENDLER GÖRÜŞÜLECEK

Konferansta, geleneksel ve merkezi olmayan finansın bir araya gelmesi ile yapay zeka ve ödemelerin kesişimi üzerine tartışmalar yapılacak. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin tutanaklarına göre, stablecoinler ödeme sisteminin etkinliğini arttırabilir ve Hazine menkul kıymetlerine olan talebi yükseltebilir. Konferansın halka açık bir şekilde canlı yayınlanması, Fed’in kripto konularındaki şeffaflık anlayışını da gözler önüne seriyor.