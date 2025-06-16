ABD, Nimitz’i Orta Doğu’ya Gönderiyor

ABD, NIMITZ UÇAK GEMİSİ’Nİ ORTA DOĞU’YA GÖNDERİYOR

Adı açıklanmayan bir ABD’li yetkili, Nimitz Uçak Gemisi Saldırı Grubu’nun Orta Doğu’ya gönderildiğini duyurdu. İran ve İsrail arasındaki gerginliğin sürmesiyle birlikte, bu hamle dikkat çekiyor. Yetkili, USS Nimitz öncülüğündeki grup için, “İsrail ile İran arasındaki artan gerilim nedeniyle Orta Doğu’ya doğru hareket ediyor” açıklamasını yaptı.

NİMITZ’İN PLANI DEĞİŞTİRİLDİ

Yetkili, Nimitz’in bölgeye zamanında ulaşabilmesi adına önceden planlanan liman ziyaretinin iptal edildiğini belirtti. Uçak gemisinin, halihazırda bölgede görev yapan USS Carl Vinson ve filonun görevini devralmayı planladığını aktardı. “Nimitz planlanan zaman dilimi içinde yola çıktı ancak artan güvenlik endişeleri nedeniyle geliş süreci hızlandırılıyor” diye konuştu. ABD Donanması’nın açıklamasına göre, Nimitz saldırı grubu birkaç gün önce Güney Çin Denizi’nde rutin uçuş operasyonları yürütüyordu.

İKİ UÇAK GEMİSİ BİRLİKTE GÖREV YAPABİLİR

Yetkili, USS Carl Vinson’un bölgeden ne zaman ayrılacağı ile ilgili bir tarih vermedi. Dolayısıyla, iki uçak gemisi grubunun bir süre Orta Doğu’da eş zamanlı olarak faaliyet göstermesi mümkün olabiliyor. Pentagon’un durum değerlendirmesine göre taktiksel kararlar alacağı belirtildi.

FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİ DOĞU AKDENİZ’E YÖNLENDİRİLİYOR

Ayrıca, yetkili, balistik füzelere karşı savunma kapasitesine sahip bazı ABD Donanması unsurlarının önümüzdeki günlerde Doğu Akdeniz’e konuşlandırılmasının beklendiğini ifade etti. Bu hamlenin, özellikle İsrail’i koruma ve bölgedeki caydırıcılığı artırma amacı taşıdığı bildirildi.

ABD SAVAŞ GEMİLERİ FÜZE ENGELLEDİ

Geçtiğimiz hafta sonu boyunca iki ayrı ABD Donanması gemisinin, İsrail’i savunmak amacıyla en az iki kez füze önleme operasyonu gerçekleştirdiği öğrenildi. Detaylar paylaşılmadı ancak bu müdahalelerin, bölgedeki askeri hazırlığın boyutunu ortaya koyduğu değerlendiriliyor.