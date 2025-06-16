ABD, Nimitz’in Orta Doğu’ya Gidiyor

ABD’NİN NİMİTZ UÇAK GEMİSİ ORTA DOĞU’YA GÖNDERİLİYOR

Adı açıklanmayan bir ABD’li yetkili, Nimitz Uçak Gemisi Saldırı Grubu’nun Orta Doğu’ya gönderilmesine karar verildiğini duyurdu. Bu karar, İran ve İsrail arasındaki gerginliğin sürdüğü bir dönemde alındı. Yetkili, USS Nimitz liderliğindeki Uçak Gemisi Saldırı Grubu’nun artan gerilim nedeniyle bölgeye hareket ettiğini bildirdi. Ayrıca, Nimitz’in zamanında ulaşabilmesi için planlanan liman ziyaretinin iptal edildiğini ifade etti.

NİMİTZ GRUBU GÖREVİ DEVRALACAK

ABD’li yetkili, Nimitz’in, zaten bölgede bulunan USS Carl Vinson ve filonun görevini devralmayı hedeflediğini aktardı. “Nimitz planlanan zaman dilimi içinde yola çıktı ancak artan güvenlik endişeleri nedeniyle geliş süreci hızlandırılıyor” şeklinde konuştu. ABD Donanması’nın açıklamasına göre, Nimitz kıtanın güneyinde rutin uçuş operasyonları gerçekleştirmekteydi. USS Carl Vinson ise bölgede yaklaşık yedi aydır görev alan bir uçak gemisi olarak bulunuyor.

İKİ UÇAK GEMİSİ ORTA DOĞU’DA BİR ARADA BULUNABİLİR

Yetkili, USS Carl Vinson’un bölgeden ayrılacağı tarih hakkında kesin bir bilgi verilmediğini; bu durumun iki uçak gemisi grubunun Orta Doğu’da eş zamanlı faaliyet göstermesini mümkün kıldığını belirtti. Pentagon’un, 상황 doğrultusunda taktiksel kararlar vereceği ifade edildi.

Yetkili, önümüzdeki günlerde balistik füzelere karşı savunma sistemlerine sahip bazı ABD Donanması unsurlarının Doğu Akdeniz’e konuşlandırılmasının beklendiğini açıkladı. Bu adımın, özellikle İsrail’in korunması ve bölgedeki caydırıcılığın artırılması amacı taşıdığını vurguladı.

ABD SAVAŞ GEMİLERİ FÜZE ENGELLEME OPERASYONU YAPTI

Ayrıca ABD’li yetkili, geçtiğimiz hafta sonu boyunca iki ayrı ABD Donanması gemisinin İsrail’i korumak amacıyla en az iki kez füze önleme operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti. Detaylarla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi fakat bu müdahalelerin bölgedeki askeri hazırlığın boyutunu gösterdiği değerlendiriliyor.