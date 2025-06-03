Abd’nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Anıtkabir’de

ABD’NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi amacı doğrultusunda önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubunu sunarak göreve başlayan Barrack, ardından Anıtkabir’i ziyaret etti.

ATATÜRK’ÜN MOZEOLESİNE SAYGI DURUŞU

Barrack, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu ve burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Anıtkabir ziyaretinin ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı ve “Cumhuriyetinizin başka memleketteki oğullarınızdan biri” ifadesini kullandı.