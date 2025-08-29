ABD’nin BM Temsilcisi Saldırıyı Savundu

ABD’NİN BM TEMSİLCİSİNDEN YARDIM HASTANESİ SALDIRISINA SAVUNMA

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Dorothy Shea, İsrail’in Gazze’deki Nasır Hastanesi’ni hedef alan ve aralarında beş gazeteci ile dört sağlık çalışanının da bulunduğu en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı savundu. Shea, bu saldırının altı Hamas üyesini hedef aldığı yönündeki İsrail’in açıklamalarını desteklediğini bildirdi.

İSRAİL’İN SAVUNMASI VE ULUSLARARASI TEPKİLER

Shea, İsrail’in Gazze’nin güneyindeki Nasır Hastanesi’ne gerçekleştirdiği hava saldırısını savundu. Saldırının ardından hayatını kaybedenlerin sayısı ve durumları uluslararası kamuoyunda büyük tepki topladı. İsrail Savunma Kuvvetleri, bu saldırıda Hamas’a bağlı altı militanın öldüğünü, bunlardan birinin 7 Ekim saldırılarına katıldığını ve hastanenin İsrail askerlerinin hareketlerini izlemek amacıyla kullanıldığını iddia etti. Shea, bu açıklamayı desteklediğini vurguladı.

BM GÜVENLİK KONSEYİ’NDE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Büyükelçi Shea, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı son açıklamada, “Bu soruşturma ve yanıtın hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini not ediyoruz ve BM Güvenlik Konseyi’ni Hamas’ın sivil altyapıyı kullanmaya devam etmesini kınamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İsrail’in sivillere verilen zarardan dolayı derin üzüntü duyduğuna dair anlayış gösterdi. Shea’nın bu sözleri, İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon’un açıklamalarıyla paralellik gösterdi. Danon, aynı toplantıda “Amacımız teröristlerle savaşmak, gazetecilerle ya da terörizmle ilgisi olmayan kişilerle değil” dedi.

İSRAİL ORDUSUNDAN YENİ AÇIKLAMALAR

İsrail ordusu, bu hafta yaptığı açıklamada saldırıda öldürülen altı kişinin isimlerini paylaştı ve bu kişilerin Hamas ile İslami Cihat üyesi olduklarını savundu. Ancak yaşamını yitiren beş gazetecinin bu listede yer almaması dikkati çekti. Nasır Hastanesi’ne düzenlenen bu saldırı, sivil kayıplar ve sağlık tesisinin hedef alınması nedeniyle uluslararası tepki ile karşılanmıştı. İsrail, Gazze’deki askeri operasyonları ve sivil altyapıyı hedef alması nedeniyle sıkça eleştiriler alıyor.