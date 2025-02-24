ABD’nin Dedeağaç Üssü Yok Açıklaması

ABD’NİN DDEDEAĞAÇ’TA BİR ÜSSÜ YOK

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, AA muhabirine Yunan basınında yer alan ABD’nin Dedeağaç’taki üssünü kapatacağı yönündeki iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yetkili, “ABD’nin, Dedeağaç’ta bir üssü yok, burası ABD’nin Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması çerçevesinde erişim hakkına sahip olduğu bir Yunan tesisidir.” şeklinde konuştu. Ayrıca, söz konusu tesisin yalnızca ABD teçhizatının Avrupa’ya giriş ve çıkışında bir ulaşım merkezi olarak kullanıldığını belirten yetkili, “Burası ABD’nin kapatacağı bir ‘üs’ değildir.” ifadelerini kullandı.

YUNAN MEDYASI’NDA İDDİALAR

Yunan basınında çıkan haberlerde, Dimokratia ve Ta Nea gazeteleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Yunanistan’ın Dedeağaç kentindeki Amerikan üssünü kapatma kararı aldığını öne sürmüştü. Dimokratia gazetesinde, Ukrayna’daki savaşın sona ermesiyle birlikte bu üssün artık gerekli görülmeyerek kapatılabileceği belirtilmişti. Haberde, “Üssün kapatılması, Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki etkisini güçlendirecek ve Ankara’nın bölgede giriş çıkışları kontrol etme yetkisini artıracak.” şeklindeki ifade dikkat çekiyordu. Ta Nea gazetesinde ise ABD’nin Ukrayna’ya desteğini azaltması durumunda Dedeağaç’taki üssün kapatılmasının Yunanistan gibi ülkeleri olumsuz etkileyeceği yorumu yapılmıştı.