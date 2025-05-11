ABD’nin Gazze’deki Filistinlileri Destekliyor

ABD BÜYÜKELÇİSİ HUCKABEE’DEN GAZZE AÇIKLAMALARI

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Washington yönetiminin Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini desteklediğini ifade etti. Huckabee, İsrail’in Kanal 12 televizyonuna verdiği demeçte, Gazze’deki saldırıların ardından Washington’un henüz detaylı bir strateji belirlemediğini söyledi.

GAZZE’TEN TERK FİKRİNE DESTEK

Huckabee, “ABD, isteyenlerin Gazze’yi terk etmesine izin verilmesi fikrini destekliyor.” diyerek, Washington yönetiminin bu konudaki tutumunu vurguladı. Bu açıklama, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi konusundaki desteklerini de açıkça gösteriyor.

GAZZE’NİN YENİDEN İNŞASI VE HAMAS’IN SORUMLULUĞU

Büyükelçi, Gazze’nin yeniden inşasının Arap Körfezindeki ülkelerin katılımıyla yapılacağını savundu. Ayrıca, esir değişimi ve ateşkes sürecindeki gecikmelerden Hamas’ı sorumlu tutarak, bunun sürecin “tek engeli” olduğunu iddia etti.

TRUMP’IN MEŞRUİYET TURUNA DİKKAT ÇEKİYOR

Ayrıca Huckabee, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölge ülkelerini kapsayan Orta Doğu turuna da değindi. Bu ziyaretin odak noktasının ekonomik fırsatlar olduğuna dikkat çekerek, bölgedeki ekonomik iş birliğinin önemine vurgu yaptı.