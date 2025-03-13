ABD’nin Geçici Ateşkes Önerisi Eleştirildi

GEÇİCİ ATEŞKESİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, ABD’nin 30 günlük geçici ateşkes önerisini değerlendirdi. Uşakov, bu teklifin “Ukrayna ordusu için geçici bir moladan başka bir şey olmadığını” belirtti. Aynı zamanda, “Amacımız ülkemizin meşru çıkarlarını ve bilinen endişelerimizi dikkate alan uzun vadeli barışçıl bir çözümdür” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELER VE BİLDİRGELER

Yuri Uşakov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, dün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile telefonda görüştüğünü aktardı. Uşakov, bu görüşmede geçici ateşkesin etkilerinin yanı sıra uzun vadeli hedeflerine de vurgu yaptı. Ayrıca, “Bu durumda hiç kimsenin barışçıl eylemleri taklit eden adımlara ihtiyacı yok” diyerek durumu netleştirdi.

NATO ÜYELİĞİ VE PUTİN’İN KONUŞMASI

Uşakov, ABD’nin Ukrayna’nın NATO üyeliğinin söz konusu olmadığını anladığını da ifade etti. Bugün ilerleyen saatlerde Putin’in yapacağı konuşmanın, Rusya’nın tutumunu daha ayrıntılı bir şekilde açıklayacağını belirtti. Uşakov, “ABD’nin Rusya’nın taleplerini dikkate alacağını umuyoruz” diyerek bu konudaki beklentilerini dile getirdi.