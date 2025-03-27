ABD’nin Gizli Planları Sızdırıldı

SKANDALIN YANKILARI DEVAM EDİYOR

ABD’de Yemen saldırılarına dair gizli planların yer aldığı bir Signal grubuna yanlışlıkla bir gazetecinin katılması ve bu konuşmaların sızması, büyük bir skandalın patlak vermesine yol açtı. ABD’li yetkililerin Senato istihbarat toplantısında, söz konusu Signal grubunda “gizli bilgilerin yayılmadığı” yönündeki savunmasının ardından, haberin ilk kaynağı olan The Atlantic, gizli konuşmaların tamamını yayınladı. The Atlantic, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in “TAKIM GÜNCELLEMESİ” başlıklı mesajında, saldırıların zamanlaması ve operasyonla ilgili birçok detayı paylaştığını duyurdu. Hegseth’in ilettiği mesajlarda açık bir şekilde coğrafi bilgiler, militanların konumları ve kullanılan silahlar yer alıyor. Bununla birlikte, Pentagon saldırılara dair herhangi bir bilgi vermedi ve operasyona yönelik ayrıntılar sunmadı.

DEMOKRAT SENATÖRLERİN TEPKİLERİ

ABD’de Demokrat senatörler, ABD İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, FBI Direktörü Kash Patel ve CIA Direktörü John Ratcliffe’in de katıldığı Senato toplantısında, Trump yönetimindeki üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin Yemen’deki Husilere karşı askeri operasyon planlarını, aralarında The Atlantic dergisi Genel Yayın Yönetmeni Jeffrey Goldberg’in yanlışlıkla eklendiği bir mesaj grubunda paylaşmasını eleştirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bu iddiaları “abartılı” olarak nitelendirerek, mesaj grubunda savaş planlarının tartışılmadığını öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump ise önce “hiçbir şey bilmediğini” belirtti, daha sonra yaptığı açıklamalarda gizli bilgi paylaşılmadığını savunarak Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz’a destek verdi ve “Michael Waltz bir ders aldı, o iyi bir insan” dedi.