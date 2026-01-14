ABD’nin İran’daki Gelişmelere Yönelik Güvenlik Uyarısı

İKONİK PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

İran’da 28 Aralık 2025’te ekonomik kriz ve baskıcı yönetim yüzünden başlayan protestolar hala sürmekte. Uluslararası kamuoyunun bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği bu dönemde, ABD Başkanı’nın “İranlılara yardım geliyor” ifadesi ciddi bir hareketliliğe neden oldu. Özellikle ABD Büyükelçiliği’nden yapılan son duyuru, gerilimi artırdı. Açıklamada, “ABD vatandaşları İran’ı şimdi terk edin. Eğer güvenli bir şekilde yapabiliyorsanız kara yoluyla Türkiye ya da Ermenistan’a gitmeyi düşünebilirsiniz” denildi.

İKTİSADİ TAHDİT VE PROTESTOLARIN SEBEPLERİ

Protestoların başlangıcı, 28 Aralık 2025 tarihine dayanıyor; o tarihte yerel para biriminin dövize karşı kaybettiği değer ve ekonomik sorunlar, Tahran Büyük Çarşı’daki esnafın eylemlerine dönüştü. Bu eylemler zamanla birçok şehre yayıldı. Yarı resmi bir haber ajansı, 7 Ocak’ta yayımladığı verilerle protestolar sırasında yaralanan polis sayısının 568’e, gönüllü güvenlik gücü olarak bilinen Besic mensubu sayısının da 66’ya ulaştığını bildirdi. Ancak, can kayıplarıyla ilgili net bir bilgi verilmedi.

ŞİDDET VE INTERNET ENGELİ

Tahran’da 8 Ocak’ta protestoların daha da şiddetlendiği görülürken, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası internet erişimi tamamen engellendi. Resmi bir gerçek bildirimi yapılmamasına karşın, ABD merkezli bir insan hakları ajansı 13 Ocak’ta verdiği bilgilere dayanarak, 133 güvenlik görevlisi ve bir savcı da dahil olmak üzere toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10,721 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.