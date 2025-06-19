Abd’nin İran ile Olan Krizi Devam Ediyor

ABD’NİN SAVAŞA GİRMESİ AN MESELESİ

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Başkan Donald Trump, 17 Haziran Salı gecesi İran’a yönelik bir saldırı planını onayladı. Ancak, Trump nihai saldırı emrini vermeyi erteledikten sonra Tahran’ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek için beklemeyi tercih ediyor. Oval Ofis’te Juventus takımını kabul ettiği esnada, İsrail-İran gerilimi ile ilgili güncel değerlendirmelerde bulunarak, “Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermedim. Nihai kararımı, son saniyeden önce vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişir.” demişti.

İRANLI YETKİLİLERİN TALEPLERİ

ABD Başkanı, İranlı yetkililerin kendisiyle görüşmek için Beyaz Saray’a gelmek istediklerini belirtti. “İranlılar Beyaz Saray’a gelmek istediler ama artık çok geç. İran o anlaşmayı imzalamış olmayı dilerdi. O zamanlar bu adil bir anlaşmaydı ama şimdi imzalamak daha zor.” ifadelerini kullandı. Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasına birkaç hafta kaldığını savunurken, uzun zamandır İran’ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğinin altını çizdi. “İstediğimiz şey ateşkes değil, tam ve kesin bir zafer istiyoruz. Zafer, nükleer silahların olmamasıdır.” dedi.

İSRAİL’İN GÜÇLÜ SALDIRILARI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı şehirlerindeki nükleer tesislerin yanı sıra ordunun üst komuta kademesine geniş çaplı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve 9 nükleer bilim insanı da dahil olmak üzere birçok üst düzey komutan hayatını kaybetti. Toplam sivil kaybın 224 olduğu bildirildi. İran ordusu, İsrail’e balistik füzelerle karşılık vermesi sonucunda 24 kişinin ölümüne ve 500’den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.