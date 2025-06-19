Abd’nin İslâm’la İrân Arasındaki Savaş

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM ARTYOR

ABD’nin, İsrail ile İran arasındaki çatışmaya dahil olma ihtimali giderek güçleniyor. Wall Street Journal gazetesine göre, Başkan Donald Trump, 17 Haziran Salı gecesi İran’a yönelik saldırı planlarını onayladı. Ancak, Trump nihai saldırı emrini vermekten kaçınıyor ve Tahran’ın nükleer programı ile ilgili kararını gözlemlemek için bekliyor.

TRUMP’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Oval Ofis’te Juventus takımını kabul ettiği sırada, Trump, İran’a karşı ne yapacağına ilişkin düşüncelerini şöyle ifade etti: “Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermedim. Nihai kararımı, son saniyeden önce vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişiyor.” İranlı yetkililerin Beyaz Saray ile görüşmek istediklerini de belirten Trump, “İranlılar Beyaz Saray’a gelmek istediler ama artık çok geç. İran o anlaşmayı imzalamış olmayı dilerdi. O zamanlar bu adil bir anlaşmaydı ama şimdi imzalamak daha zor.” dedi.

İRAN’IN NÜKLEER TEHDITİ

Trump, İran’ın birkaç hafta içinde nükleer silaha sahip olma ihtimaline dikkat çekerken, “İstediğimiz şey ateşkes değil, tam ve kesin bir zafer istiyoruz. Zafer, nükleer silahların olmamasıdır.” ifadelerini kullandı. Öte yandan, İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisleri ve ordunun üst komuta kademesini hedef alan geniş çaplı hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılar sonucunda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanların yanı sıra 9 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği, toplamda ise 224 sivil kaybın olduğu bildirildi. İran ordusu, İsrail’e karşı gerçekleştirdiği misillemede 24 kişinin öldüğünü ve 500’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.