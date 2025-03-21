ABD’nin İthalatı Yumurta Fiyatını Yükseltti

HIZMETLERDEKİ DÜŞÜŞ VE YUMURTA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Yumurta üretimindeki düşüş ve ABD’nin agresif ithalatı fiyatların artmasına neden oluyor. Yumurta Üreticiler Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, ABD’nin ek vergilerle yüksek bedelli yumurta alımında bulunduğuna ve bunun iç piyasanın da etkilenmesine yol açarak fiyatların yükseldiğine dikkat çekiyor. Afyon, TÜİK’in bu yılın ocak ayına ilişkin “Kümes Hayvancılığı Üretimi” verilerine göre, tavuk yumurtası üretiminin yüzde 10,1 azalarak 1 milyar 652 milyon 615 bin adede düştüğünü belirtiyor. Ekim’de başlayan ve kasım’da devam eden kuş gribi nedeniyle tavuk sayısındaki bu azalışın, yumurta üretiminde de etkili olduğunu ifade ediyor.

DÜZENLEME VE FİYAT DİNAMİKLERİ

Verim kaybını aşmak için yüzde 15-20 yerine üretim artışı hedeflediklerini anlatan Afyon, yumurta fiyatlarındaki dalgalanmalara da değiniyor. “ABD yüklemede agresif davranıyor anlık olarak. Çok fazla ürün çekmekten ziyade yüksek bedelli çekiyor. Tüm şartları, ilave vergileri kabul ederek yumurta alıyorlar.” diyen Afyon, ABD’nin yüksek fiyat belirlemesi nedeniyle az miktarda alım yapmasına rağmen, iç piyasada fiyatların bu seviyelere uymaya çalıştığını aktarıyor. Dünyadaki fiyatların makul seviyeye gelmesine bağlı olarak Türkiye’deki fiyatların da normalleşeceğini düşünüyor.

ÜRETİM FAZLASI ENDİŞESİ

Afyon, bu durumun iç piyasada kazanca yönelik olarak yönetildiğini vurgularken, marketlerin tavrının piyasa dinamiklerini şekillendirdiğini söylüyor. “ABD’de şartlar yerine oturunca iç piyasada da normal dönecek. ABD rüyası bitince, biz bize kalınca üretim fazlasını nerede harcayacağız derdine düşeceğiz.” ifadelerini kullanıyor. TÜİK’in 2025 Şubat ayına ilişkin açıkladığı “Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi”ne göre, tavuk yumurtasındaki fiyat artışı şubatta aylık yaklaşık yüzde 8 oldu. Yılın ilk iki ayında ise üretici fiyatları yüzde 17 artış gösterdi. Yılı 3,51 lirayla kapatan yumurta, bu artışla 4,10 liraya yükseldi.