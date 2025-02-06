ABD’nin Kanal Mesajı: Donanma Ücretsiz Geçecek

TRUMP’IN AÇIKLAMASI VE RUBIO’NUN YANITI

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Panama Kanalı’nı geri alacağız” ifadelerinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Donanmasına ait gemilerin kanaldan ücretsiz geçebileceğini duyurdu.

PANAMA KANALI’NDA ÜCRETSİZ GEÇİŞ HAKKI

ABD Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda “ABD hükümetine ait gemiler artık Panama Kanalı’ndan herhangi bir ücret ödemeden geçebilecek ve bu da ABD hükümetine yılda milyonlarca dolar tasarruf sağlayacak” ifadesine yer verdi.

RUBIO’NUN GÜNEY AMERİKA ZİYARETLERİ

Rubio’nun Güney Amerika ziyaretleri hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, ziyaret sırasında her iki hükümetin de ABD Donanmasına ait gemilere serbest geçiş hakkı tanınması olasılığını değerlendirdiğini belirtti.