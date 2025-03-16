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ABD’nin Orta Bölgelerinde Can Kaybı Arttı

HORTUMLARIN YARATTIĞI CAN KAYBI ARTMIŞTIR

ABD’nin Orta ve Güney bölgelerinde Cuma gecesi meydana gelen hortumlar, can kaybını 34’e çıkardı. Birçok eyalette yıkımlara yol açan bu hortumlar, yaşamları olumsuz etkiledi. Michigan, Missouri ve Illinois’in de aralarında bulunduğu 7 eyalette 250 binden fazla mülk elektriksiz kaldı.

ŞİDDETLİ FIRTINA TEHDİDİ MEVCUTTUR

Yetkililer, Louisiana, Georgia, Tennessee ve Florida eyaletlerinde şiddetli fırtınalar beklendiğini belirtiyor. Bu durum, insanların güvenliği açısından oldukça önemli bir konu. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) ise fırtınanın yaratacağı ani su baskınlarına karşı uyarılarda bulundu.

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