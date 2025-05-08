ABD’nin Petrol Stokları Düşüş Gördü

ABD’NİN TİCARİ HAM PETROL STOKLARINDA DÜŞÜŞ

Geçen hafta ABD’nin ticari ham petrol stokları, önceki haftaya göre 2 milyon varil azalarak 438 milyon 400 bin varil seviyesine düştü. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) bu durumu açıkladı ve piyasa beklentisinin stokların yaklaşık 2 milyon 500 bin varil azalacağı yönünde olduğunu belirtti. Ayrıca, ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 600 bin varil artarak 399 milyon 100 bin varil seviyesine ulaştı.

BENZİN STOKLARINDA ARTIK BEKLENTİ

Bu dönemde ABD’nin benzin stokları da gözlemlendi ve yaklaşık 200 bin varil artışla 225 milyon 700 bin varil olarak kaydedildi. Bu durum, benzin talebinin artmasıyla ilişkilendiriliyor.

HAM PETROL ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ

ABD’nin günlük ham petrol üretimi, 26 Nisan – 2 Mayıs haftasında 98 bin varil azalışla 13 milyon 367 bin varile düştü. Ülkenin ham petrol ithalatı ise geçen hafta önceki haftaya göre günlük 557 bin varil artışla 6 milyon 56 bin varil oldu. Öte yandan, ham petrol ihracatı günlük 115 bin varil düşüş göstererek 4 milyon 6 bin varil seviyesine geldi. EIA’nın Mayıs 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu’na göre, ABD’nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 420 bin varil olması bekleniyor.