ABD’nin Savaşta Rolü Bekleniyor

ABD’NİN İRAN’A MÜDAHALESİNE YAKLAŞIYOR

ABD’nin, İran ile İsrail arasındaki gerginlikte doğrudan savaşa katılmasının an meselesi olduğu ifade ediliyor. İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, Washington’un bu gece İran’a karşı savaş açacağını öne sürdü. Televizyona bilgi veren bir üst düzey yetkili, “ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer tesislerine saldırmaya hazır olduğunu” belirtti. Ayrıca, İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, Tel Aviv, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarda kendisine destek vereceğini değerlendiriyor. Trump’ın, İran’a karşı giderek daha sert bir tavır sergilediği vurgulanıyor.

ABD’NİN ASKERİ HAZIRLIKLARI ARTIYOR

ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını artırma hamleleri dikkat çekiyor. ABD basını, ismini açıklamayan yetkililere dayandırdığı haberlerinde, ABD ordusunun bölgeye daha fazla savaş uçağı göndereceğini ve mevcut savaş uçaklarının görev sürelerinin uzatılacağını kaydediyor. Konuşlandırılacak uçaklar arasında F-16, F-22 ve F-35 gibi modern savaş uçaklarının bulunması bekleniyor. Yetkililer, bu askeri hamlenin savunma amaçlı olduğu bilgisini veriyor.

NAVAL GÜCÜ BÖLGEYE HAREKET ETTİ

ABD’nin halihazırda Orta Doğu’da hava savunma sistemleri, uçaklar ve savaş gemileri dahil yaklaşık 40 bin askerden oluşan önemli bir askeri gücü yer alıyor. USS Nimitz öncülüğündeki Uçak Gemisi Saldırı Grubu, İsrail ile İran arasındaki artan gerginlik nedeniyle bölgeye doğru hareket etti. Nimitz’in, zamanında ulaşabilmesi için önceden planlanan liman ziyaretini iptal ettiği bildirildi. Nimitz’in, mevcut olarak bölgedeki Carl Vinson uçak gemisi grubunun görevini devralması planlansa da, Carl Vinson’un ne zaman bölgeden ayrılacağına dair net bir tarih verilmediği için her iki uçak gemisi grubunun bir süre eş zamanlı olarak Orta Doğu’da bulunmasının mümkün olabileceği ifade edildi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE REAKSİYONLAR

İsrail, 13 Haziran tarihinde İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesislere yönelik geniş çaplı askeri saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanların yanı sıra 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybının da 224 olarak raporlandığı belirtildi. İran ordusu, bunun üzerine İsrail’e balistik füzelerle misilleme yaparak 24 kişinin ölümüne sebep oldu. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülke, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıları kınadı.