ABD’nin Suriye’deki Askerleri Çekeceği Tartışılıyor

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ LEAVITT’İN AÇIKLAMALARI

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın toplantısında ABD’nin Suriye’deki askerlerinin durumu hakkında önemli bilgiler verdi. Bu bağlamda kendisine yöneltilen “ABD kısa süre içinde Suriye’den askerlerini çekmeyi düşünüyor mu?” sorusunu yanıtladı. Leavitt, “Bu soru dün Başkan’a soruldu ve o da yanıt verdi. Kendisi, Birleşik Devletler ordusunun başkomutanı olarak, denizaşırı ülkelere asker sevkiyatını her an gözden geçirme hakkını saklı tutmaktadır.” şeklinde cevap verdi.

TRUMP’IN DEĞERLENDİRMESİ

Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Suriye’den asker çekme durumu hakkında net bir değerlendirme yapmadan, “Suriye konusunda bir karar vereceğiz. Suriye kendi derdinde. Orada zaten yeterince karışıklık var. Bizim oraya karışmamıza gerek yok.” ifadelerini kullandı. Sözleriyle, durumu değerlendirmenin önemli olduğunu vurguladı.