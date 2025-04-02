ABD’nin Türkiye’ye Uygulayacağı Gümrük Vergileri

TİCARET İLİŞKİLERİ ÜZERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Trump yönetimi, dengesiz ticaret ilişkileri ve adil olmayan vergi, sübvansiyon ve düzenlemeleri hedef almaya hazırlanıyor. 20 Ocak’ta, başkanlık yemin törenine denk gelen günde, ülkenin ticari ilişkilerine yönelik çeşitli soruşturmalara yönelik emirler verdi. Bu soruşturmalar 1 Nisan’da kendisine iade edildi. Belirli sektörlere odaklanan Trump, geçtiğimiz hafta otomobillere %25 gümrük vergisi uyguladı ve çipler ile ilaçlar gibi ürünlere yönelik başka gümrük vergileri olabileceğinin sinyalini verdi. 2 Nisan tarihide, Kanada ve Meksika’dan yapılan tüm ithalata %25 gümrük vergisinin yeniden uygulanacağını açıkladı. Üç ülke arasındaki 2020 ticaret anlaşmasına uygun olan mallar için Mart ayında geçici bir muafiyet uygulamayı önerdi.

AMERİKAN RÜYASINI KORUMAK

ABD Başkanı Donald Trump, “Bizim Amerikan rüyamızın üzerinde yıllardır tepindiler. Yıllardır böyle kötü bir durumdayız” diyerek durumdan şikayet etti. “Birazdan tarihi bir kararname imzalayacağım. Ülkelerle karşılıklı gümrük vergileri uygulamaya başlayacağız. Bu da bize ne uyguluyorlarsa onlara aynısını uygulayacağımız anlamına geliyor” dedi. Trump, “Ekonomik bağımsızlığımızın duyurusu, aslında bizim için” ifadelerini kullandı ve diğer ülkeler refaha kavuşurken ABD’nin fakirleştiğini belirtti. “Artık bizim zenginleşme zamanımız geldi” diyerek, vergiler sayesinde daha fazla para kazanacağını vurguladı.

DENGESİZ TİCARET VE ANLAŞMALAR

Trump, daha önceki başkanların göz yummuş olduğu dengesizliklerden bahsederek, “Dostumuz ve düşmanımız herkes bize karşı kötü bir anlaşma içinde” açıklamasında bulundu. Yurt dışından gelen motosikletlere uygulanan gümrük vergilerinin düşük, ancak ABD’nin kendi ürünlerine uygulanan vergi oranlarının yüksek olduğunu dile getirdi. “Bütün otomotiv sektörüne %25 gümrük vergisi uygulayacağız” dedi. Kanada’nın uyguladığı yüksek gümrük vergilerini eleştirerek, “Biz neden bunu yapıyoruz diye düşündüğüm zaman, kendiniz için çalışmanız gerek” diye belirtti.

TARIM VE ÇİFTÇİLERİ KORUMA PLANLARI

Trump, çiftçileri koruma planlarının da devreye alındığını duyurdu. “Kanada bize %250 ile %300 arasında gümrük vergisi uyguluyor” diyerek, bu vergilerin başlangıçta düşük görünmesine rağmen ticaret ilerledikçe nasıl arttığını açıkladı. “Hiç adil olmayan bir anlaşma içerisindeyiz” diyerek, ticari açıkların kapatılması gerektiğine vurgu yaptı. “Bu ticari açıkların üzerimizdeki borcun bir nokta sonra tükenmesi gerekiyor” dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ÜLKELERLE İLİŞKİLER

Trump, Avrupa Birliği’nin Amerika’nın ithalatını engellemeye çalıştığını belirtti. Diğer ülkelere karşı eşit anlaşmalar yapılması gerektiğini ifade etti. “Biz ona tonlarca et alıyoruz, ancak onlar bizden et almak istemiyor çünkü kendi çiftçilerini korumak istiyorlar” dedi. Trump, ticaretin dengeye oturması gerektiğini ifade ederek, Kanada’nın uyguladığı vergi oranlarını da eleştirdi.

AMERİKA’NIN İHTİYACI OLAN DÖNÜŞÜM

Trump, “ABD bu anlaşmalardan dolayı çok büyük bedel ödüyor” diyerek, geçmişten bu yana süregelen dengesizliklerin giderileceğini ve ülkenin refaha kavuşacağını belirtti. “Her konuda Amerika’nın öncelikleri olmalı ve bu anlaşmaları değiştirmek gerekiyor” açıklamasında bulundu. “Tüm yabancı liderlere, tarifelerinizi sonlandırın, bariyerlerinizi kaldırın” diyerek, bir çağrıda bulundu.