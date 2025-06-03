ABD’nin Türkiye’yi Suriye’de Aktör Görmesi

SURİYE’DE YENİ DÜZENİN İŞARETLERİ

İsrail basınında yayımlanan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ı Suriye Özel Temsilcisi olarak ataması, Suriye’deki ana aktör olarak Türkiye’yi öne çıkardığı şeklinde yorumlandı. Haaretz gazetesinde Ben Samuels imzasıyla yayımlanan yazıda, ABD’nin Suriye özelindeki tutumundaki değişiklik ele alınıyor. Barrack’ın atanması, ABD’nin Türkiye ile yakınlaşmasını ve Suriye’deki başlıca aktör olarak Türkiye’yi öngörmesini net bir şekilde ortaya koyuyor.

İSRAİL’DE ENDİŞELER ARTMIŞ DURUMDA

Bu gelişme, İsrail’deki Tel Aviv yönetiminin Orta Doğu politikaları hakkında bazı endişeleri gündeme getirdi. Yazıda, İsrail’in şahin destekçilerinin dikkate aldığı bir diğer konu, İran ve İsrail Birimi Koordinatörü Merav Ceren ile Afrika Birimi Koordinatörü Eric Trager’in ABD Ulusal Güvenlik Konseyindeki görevlerinden alınması oldu. Samuels, Trump’ın İsrail’in savaş çabalarına olan desteklerini sürdürmesine rağmen, İran müzakereleri ve Gazze için Hamas ile görüşmelerin ardından Türkiye’nin Suriye’deki rolünün artmasının, Washington-Tel Aviv ilişkilerinde yeni bir sürtüşme alanı yaratabileceğini değerlendiriyor.

BARRACK’IN AÇIKLAMALARI VE POLİTİKA DEĞİŞİMİ

Yazıda ayrıca, Barrack’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile benzer ifadeler kullandığına dikkat çekildi. “Bir asır önce Batı, haritalar, mandalar, çizilmiş sınırlar ve yabancı egemenliği dayattı. Sykes-Picot Suriye’yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal çıkarlar için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız. Batı’nın müdahale dönemi sona ermiştir.” dediği aktarıldı.

GERİLİM VE GÜÇLENEN TÜRKİYE

ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu politikalarını yürütme konusunda Tel Aviv ile aynı çizgide olmadığı vurgulandı. İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını sürdürmesinin gerilimi tırmandıracağı ve bunun da Türkiye’nin stratejik pozisyonunu güçlendireceği ifade ediliyor. Bu süreçte, Suriye’deki gelişmelerin bölgesel dengeyi nasıl etkileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.