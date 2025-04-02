ABD’nin Vize Başvurularında Sosyal Medya Filtrelemesi

ABD VİZE POLİTİKALARINDA YENİ ADIM

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, vize prosedürlerinde tartışma yaratacak bir gelişme yaşadığı öne sürüldü. New York Times’ın haberine göre Rubio, ABD’ye vize başvurusu yapan kişilerin sosyal medya hesaplarının incelenmesi ve bu kişilerin Filistin destekçisi olup olmadıklarının tespit edilmesi için dış temsilciliklere talimat verdi.

HEDEF, FİLİSTİN DESTEKÇİLERİ

İddiaya göre bu talimat, özellikle İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 sonrası dönemi kapsamaktadır. Öğrenci ve değişim vizeleri için yapılan başvurularda sosyal medya analizinin esas amacının, Filistin’e destek veren öğrencilerin ABD’ye girişini engellemek olduğu ifade ediliyor. Bu adım, Rubio’nun daha önce “Filistin destekçisi” olduğunu iddia ettiği 300’den fazla yabancı öğrencinin vizesini iptal ettiğini açıklamasıyla da örtüşüyor.

RÜMEYSA ÖZTÜRK OLAYI GÜNDEMDE

Bu gelişmeler, Tufts Üniversitesi’nde doktora yapan Türk vatandaşı Rümeysa Öztürk’ün 25 Mart 2025 akşamı iftara giderken maskeli 6 ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) görevlisi tarafından gözaltına alınmasıyla daha fazla dikkat çekiyor. Öztürk’ün vizesinin iptal edildiği ve sınır dışı edilme tehdidi altında olduğu açıklandı, bu durum ABD’de Filistin’e destek verenlere yönelik baskıların bir örneği olarak değerlendiriliyor.

RUBIO’NUN AÇIKLAMALARI TARTIŞMALARI ARTIRDI

Rubio, daha önce yaptığı bir açıklamada, “Öğrencilere eğitim için vize veriyoruz, kampüsleri karıştırmaları için değil” diyerek vize iptallerini savunmuştu. İddia edilen yeni talimat, sosyal medya taramalarının sistematik bir uygulama haline gelebileceği endişesini taşımaktadır.