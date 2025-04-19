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ABD’nin Yemen’de 80 Ölü Tespit Edildi

HAVA SALDIRISINDA CAN KAYBI ARTMIŞTIR

Yemen’in Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı’na yapılan ABD hava saldırısında ölenlerin sayısının 80’e yükseldiği bildiriliyor. Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, bu saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşanmış durumdadır.

YARALILAR VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Saldırının ardından 150 kişinin de yaralandığı kaydediliyor. Açıklamada, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi yer alıyor. Hem ölü sayısının artması hem de yaralı sayısının oldukça yüksek olması, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

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