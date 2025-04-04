ABD’nin Yemen’deki Operasyonlarının Maliyeti 1 Milyar Doları Buldu

ABD’NİN HUSİ OPERASYONLARININ MALİYETİ 1 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

ABD’nin Yemen’de İran destekli Husilere karşı yürüttüğü askeri operasyonların maliyetinin 1 milyar dolara yaklaştığı belirtildi. Ancak bu yüksek maliyetli operasyonların Husiler üzerinde beklenen etkiyi yaratmadığı ifade ediliyor.

PENTAGON YETKİLİLERİNDEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

İsimleri açıklanmayan üç ABD’li yetkili, son üç haftada yapılan operasyonlarla ilgili önemli detaylar paylaştı. Yetkililer, “Operasyonların toplam maliyeti 1 milyar dolara yaklaştı ancak Husiler’in askeri kapasitesini yok etmede sınırlı etki sağladı” açıklamasını yaptı.

KULLANILAN SİLAHLAR VE MÜHİMMAT MALİYETİ

ABD ordusunun 15 Mart’ta başlattığı operasyonlarda 100 milyonlarca dolar değerinde mühimmat kullanıldığı belirtildi. Kullanılan silahlar arasında uzun menzilli JASSM seyir füzeleri, güdümlü JSOW bombaları ve Tomahawk füzeleri yer alıyor.

EK FON TALEBİ VE OPERASYONLARIN ETKİSİ

Yetkililerden biri, Pentagon’un operasyonları sürdürebilmek için Kongre’den ek fon talep etmesi gerekeceğini ancak bunun pek mümkün görünmediğini söyledi. Aynı yetkili, “Bazı bölgeleri ele geçirdik ancak bu, Husiler’in Kızıldeniz’deki gemilere saldırma veya ABD insansız hava araçlarını düşürme yeteneğini etkilemedi” ifadelerini kullandı.

PENTAGON’UN ETKİ ANALİZİNİ PAYLAŞMAMASI ELEŞTİRİ KONUSU

Pentagon’un operasyonların Husiler üzerindeki gerçek etkisini kamuoyuyla paylaşmaması dikkat çekiyor. Yetkililer, yüksek maliyetli operasyonlara rağmen Husiler’in askeri kapasitesinde önemli bir azalma olmadığını vurguluyor.