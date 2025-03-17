ABD’nin Yemen Husi Liderlerine Saldırısı Değerlendirildi

ABD’NİN YEMEN’DEKİ HUSİLERE YÖNELİK SALDIRILARI

Waltz, ABC News kanalında “This Week” programında, ABD’nin Yemen’deki İran destekli Husilere düzenlediği hava saldırılarını analiz etti. Waltz, “çok sayıda Husi liderin hedef alınarak öldürüldüğünü” belirtti. Saldırıların, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde gerçekleştirenlerden farklı olduğuna dikkat çeken Waltz, “Buradaki fark, ilk olarak Husi liderliğinin peşine düşmek ve ikinci olarak İran’ı sorumlu tutmak.” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda İran’ın, “Sadece ABD savaş gemilerini değil küresel ticareti de hedef alan ve Husilerin dünyanın en stratejik iki deniz yolunu kapatmasına yardım eden” ülke olduğunu vurguladı.

İRAN’IN NÜKLEER SİLAHLANMASI İÇİN TÜM SEÇENEKLER MASADA

Waltz, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer silaha sahip olamayacağına dair sözlerini hatırlatarak, bu silahların edinilmesini önlemek için “tüm seçeneklerin masada” olduğunu söyledi. Waltz, “İran’ın nükleer programı sadece zenginleştirme değil, füze sistemleri ve silahlanma aşamalarını da içeriyor.” diyerek, “Ya bunları teslim eder ve doğrulanabilir bir şekilde vazgeçerler ya da bir dizi başka sonuçla karşı karşıya kalabilirler.” şeklinde konuştu.

HUSİLERİN DİRENİŞİ VE SALDIRILAR

Husiler, 7 Mart’ta açıklama yaparak, İsrail’e Gazze’ye yardımların geçişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdı ve aksi takdirde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından 15 Mart’ta, Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini dile getirdi. Husi lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını söyleyerek, saldırılar devam ettiği sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’ı da kapsayacağını aktardı. İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere’nin başkent Sana’nın da dahil olduğu bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında, 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını bildirdi.