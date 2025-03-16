ABD’nin Yemen Saldırıları Ve Sonuçları

ABD ORDUSU YEMEN ÜZERİNDEN SALDIRILARA BAŞLADI

ABD Ordusu, Yemen’e yönelik saldırılarına ABD Başkanı Donald Trump’ın verdiği talimat doğrultusunda başladı. Saldırılarda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin hayatını kaybettiği ve 101 kişinin yaralandığı bildirildi.

HUSİLERDEN SALDIRI AÇIKLAMASI

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, ABD’ye karşı saldırı düzenlediklerini ilan etti. Saree, Husilerin ABD’ye ait uçak gemisi Harry S. Truman’a füze ve insansız hava araçları ile saldırarak 18 füze ve 1 İHA ile hedef aldıklarını açıkladı.

SALDIRILARIN DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ BELİRLENİYOR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen’de İran destekli Husilere karşı başlatılan saldırıların devam edeceğini ifade etti. Hegseth, Husilerin gemilere ve insansız hava araçlarına saldırmayı bırakması durumunda bu saldırıların sona ereceğini belirtti.

HUSİLERDEN YENİ KARAR

Husiler, saldırıların ardından ABD’ye yönelik yeni kararlarını kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, ABD bayraklı gemilerin Kızıldeniz’den geçişine izin verilmeyeceği vurgulandı. Kızıldeniz’in haritası ise şu şekilde aktarılıyor: