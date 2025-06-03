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Abd’nin Yeni Büyükelçisi Anıtkabir’de

ABD’NIN YENI ANKARA BÜYÜKELÇİSİ ANITKABİR ZİYARETİ

ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, göreve başlaması sebebiyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Barrack, beraberindeki heyetle birlikte Aslanlı Yolda yürüyerek, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı ve ardından saygı duruşunda bulundu.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNE YAZDIĞI NOT

Barrack, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Deftere şu ifadeleri yazdı: “Yüzyıllar boyunca nice büyük adamın hayalleri, birer vizyonun ötesine geçememiştir. Ancak kader bizlere sizi getirerek, koca bir ülkenin kucakladığı bir hayali gerçekleştirmiştir. Cumhuriyetinizin başka memleketteki oğullarından biri, Büyükelçi Tom Barrack.”

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