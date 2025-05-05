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ABD’nin Yeni Büyükelçisi Türkiye’yi Destekleyecek

YENİ BÜYÜKELÇİ GÖREVE BAŞLIYOR

Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, göreve başlamak üzere başkente geldi. ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ankara Büyükelçiliği için aday gösterilen iş adamı Thomas Barrack, Senato Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonrası büyükelçi olarak onay aldı.

İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRME HEDEFİ

Görevine başlamak için Ankara’ya ulaşan ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, ilk açıklamalarında “Amacım Türkiye-ABD ilişkilerini yukarı taşımak” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, iki ülke arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik çabaların bir işareti olarak dikkati çekiyor.

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