ABD’nin Yeni Gümrük Vergileri iPhone Fiyatlarını Artırabilir. iPhone 16’ya Zam Bekleniyor. Türkiye’de Fiyatlar Yükselebilir

ABD’NİN ÇİN’E UYGULADIĞI GÜMRÜK VERGİLERİ İPHONE FİYATLARINI VURACAK

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik yeni gümrük vergileri uygulaması, teknoloji sektörünü derinden etkiliyor. Özellikle Apple’ın iPhone modellerinin fiyatlarında ciddi artışlar bekleniyor. Uzmanlar, yeni tarifeler nedeniyle iPhone fiyatlarının yüzde 30-40 oranında zamlanabileceğini öngörüyor.

İPHONE 16 FİYATLARINDA BEKLENEN ARTIŞ

Şu anda ABD’de 799 dolar fiyat etiketiyle satılan iPhone 16’nın, gümrük vergileri yansıtıldığında yaklaşık 1.142 dolara çıkması bekleniyor. Türkiye’de ise 65 bin lira civarında satışa sunulan iPhone 16’nın fiyatına yaklaşık 22 bin lira zam gelebilir. Bu durum, tüketicilerin bütçelerini önemli ölçüde zorlayacak gibi görünüyor.

İPHONE 16 PRO MAX’TE REKOR FİYAT ARTIŞI

Apple’ın en üst segment modeli iPhone 16 Pro Max için durum daha da vahim. ABD’de 1.599 dolardan satılan modelin fiyatının 2.300 dolara yükselebileceği belirtiliyor. Türkiye’de 109 bin liradan başlayan fiyatların ise yaklaşık 34 bin 400 lira artışla karşılaşması bekleniyor. Bu artış, lüks telefon segmentinde ciddi bir daralmaya neden olabilir.

İPHONE 16E’DE UCUZ TELEFON DÖNEMİ SONA ERİYOR

Apple’ın bütçe dostu modeli iPhone 16E’nin fiyatlarında da önemli artışlar öngörülüyor. ABD’de 599 dolardan satışa sunulan modelin 856 dolara çıkması beklenirken, Türkiye’de 49 bin 999 liradan başlayan fiyatların yaklaşık 17 bin lira zamlanabileceği ifade ediliyor. Bu durum, ekonomik segmentteki tüketicileri de olumsuz etkileyecek gibi görünüyor.