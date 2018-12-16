ABD nöbette, teröristler hendekte!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna operasyonun yapılacağını söylemesi üzerine sınırda hareketlilik arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Menbiç’i temizlemezseniz oraya da gireriz” sözlerinden sonra PYD/PKK/YPG kontrolünde olan Menbiç sınırlarında da hareketlilik yaşanması dikkat çekti.

HENDEK VE TÜNELLER KAZDILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Denizli’de konuştuğu anlarda ABD’li askerler Menbiç kırsalındaki bölgede nöbet tuttu. YPG’liler ise dağ etekleri ile bölge kırsalında, hendek ve tüneller kazdı. YPG’lilerin hendek açarken ABD askerlerinin nöbet tutması anları İHA kameraları tarafından kaybedildi.

TGRT