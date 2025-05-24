ABD Nükleer Enerji Üretimi Artıyor!

ABD’DEN NÜKLEER ENERJİ İLE İLGİLİ KRİTİK AÇIKLAMALAR

ABD, enerji alanında önemli bir gelişme kaydediyor. Başkan Donald Trump, 23 Mayıs 2025 tarihinde Oval Ofis’te gerçekleştirdiği bir tören ile ülkenin nükleer enerji üretimini artıracak dört önemli başkanlık kararnamesini imzaladı. Artan enerji ihtiyacı, özellikle yapay zeka ve veri merkezlerinin enerji talebiyle birleşince, Trump nükleer enerjiyi “Amerika’nın enerji geleceği” olarak tanımladı. Nükleer enerjinin bu süreçteki önemi üzerine vurguda bulunan Trump, sektöre yönelik daha fazla yatırım yapılması gerektiğinin altını çizdi.

NÜKLEER ENERJİDA YENİ DÜZENLEMELER

Trump, “Bugün nükleer enerji konusunda büyük bir duyuru yapıyoruz. Nükleer enerji güvenli ve çevrecidir, bugünkü kararnameler bizi bu sektörde gerçek bir güç haline getirecektir. Büyük nükleer tesislerden bahsediyoruz ve bu alanda teknoloji, güvenlik ve maliyet açısından uzun bir yol kat ettik,” diye belirtti. Ayrıca, yeni nükleer santrallerin hızlı bir şekilde inşa edilmesi gerektiğine dikkat çeken Trump, hem büyük hem de daha küçük tesislerin inşasına yönelik planlarını dile getirdi. “Bunları çok hızlı ve çok güvenli şekilde yapacağız. 3 veya 4 tane daha küçük tesis yapıp bunları bir araya getireceğiz. Fransa’nın yaptığı da buydu. Ayrıca büyük olanları da inşa edeceğiz. Bence bu konuda rakipsiz olacağız. Artık nükleerin zamanı geldi,” ifadelerini kullandı ve imzaladığı kararnamelerle nükleer enerjinin önündeki bürokratik engelleri kaldıracaklarını aktardı.

YAPAY ZEKANIN ROLÜ

Yeni teknolojilerde yapay zekanın daha fazla kullanıldığına da değinen Trump, nükleer tesislerin inşası ve faaliyetlerinde yapay zeka tabanlı uygulamalardan faydalanacaklarını belirtti ve bu alanda Çin ile rekabetten geri kalmayacaklarının altını çizdi. Bu gelişmeler, ABD’nin enerji stratejilerinin yeniden şekillenmesine ve nükleer enerjinin potansiyelinin daha fazla değerlendirilmesine zemin hazırlıyor.